Хабаровск, , 09:56 — REGNUM Спасатели и синоптики в Хабаровском крае прогнозируют на местных дорог, а также в окрестностях населенных пунктов паводок в ходе весеннего разлива рек. Ситуация находится на контроле, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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26 апреля в Нанайском районе зафиксировано подтопление дороги между селами Дубовый Мыс и Гасси. Расстояние отрезка составляет примерно 1 км. Участок затоплен полностью. Автомобильное сообщение между населенными пунктами выстроено в объезд по федеральной трассе А-376.

В Комсомольском районе в результате подъёма уровня воды в реке Малый Гайтер, затопило местную автодорогу в село Гайтер. Проезд там возможен только на технике высокой проходимости. В двух районах — Верхнебуреинском и Ванинском — вода уже вплотную подошла к населенным пунктам.

Также в результате затора на реке Тырма в границах посёлка Аланап подтопило улицу Озерная на протяжении 100 метров. При наихудшем сценарии развития обстановки, в селе возможно подтопление частных жилых домов, в которых проживает 32 человека. В посёлке Тырма из-за затора на реке Сутырь подтопило два участка поселковых дорог протяженностью 200 метров, здесь также возможен выход воды в частные подворья, где живут 176 человек. В Ванинском районе после затора на реке Тумнин в селе Хуту оказались подтопленными семь приусадебных участков с населением десять человек. Эвакуация жителей не проводилась.

На случай ЧС запланировано развертывание временных пунктов размещения людей, подготовлена и техника для проведения эвакуационных мероприятий. На утро 26 апреля подтопленных жилых домов в Хабаровском крае нет.

На большинстве рек продолжается очищение ото льда. Граница вскрытия Нижнего Амура находится у села Нижнетамбовское Комсомольского района. В Комсомольске-на-Амуре отмечается ледоход. Интенсивность подъёма уровней воды на границе вскрытия — 21−130 см за сутки. На Амуре у Хабаровска наблюдаются остаточные явления, уровень воды падает.

Также подвижки льда сохраняются на реке Тумнин. Затоплены поймы Амура на участке села Елабуга — Комсомольск-на-Амуре на глубину 0,1−1,4 метра и на реке Уссури на глубину 0,3−0,7 м. В ближайшие сутки ожидается дополнительный подъем воды у Комсомольска-на-Амуре на 0,5−1,3 м до отметки 480−550 см. Там возможно подтопление поймы на глубину 2−3 метра. Не исключен выход воды в низины.

Как сообщало ИА REGNUM, на реках Приморья отмечаются небольшие колебания уровня воды. Сильного пополнения рек не наблюдается.