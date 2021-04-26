Уфа, , 09:38 — REGNUM Знак отличия для вакцинированных от COVID-19 планируют выдавать в Башкирии. Об этом 26 апреля сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на оперативном совещании в правительстве региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? – все новости»

Забелин отметил, что с 16 апреля каждый получивший вакцину от COVID-19 в Башкирии будет получать знак отличия в виде значка.

Министр здравоохранения региона сообщил, что в настоящий момент в республике вакцинацию от COVID-19 завершили 144 282 желающих. А всего получили прививки 240 218 человек.

Он также отметил, что с 26 по 28 апреля ожидается поставка в республику очередной партии этой вакцины. В настоящее время в регионе функционируют 155 пунктов вакцинации, которые будут работать во все праздничные дни и без выходных.

Сообщается, что согласно данным на 25 апреля в республике за сутки выявили 98 новых носителей коронавируса.