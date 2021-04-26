Иркутск, 26 апреля, 2021, 09:26 — ИА Регнум. В апреле 2021 года численность бакланов на Байкале уменьшилась в разы. Иркутский учёный, кандидат биологических наук Виталий Рябцев считает, что виной этому является человеческая жадность и глупость. В пример он приводит рассказ известного иркутского орнитолога Сергея Пыжьянова.

Alexas_Fotos Баклан

Посетив в июне 2020 года колонию бакланов в дельте Селенги, он увидел ужасную картину. Почти все ивы, на которых располагались гнезда, были спилены. Находившиеся в них кладки и птенцы — погибли. Некоторых, вероятно, добивали на земле.

«Птицы уничтожались сознательно и обдуманно. Масштабы проделанной «работы» под силу лишь целой бригаде «лесорубов» с бензопилами. Может быть, работали не один день. Рядом находится Кабанский заказник (подчиняется Байкальскому заповеднику), его охрану осуществляют инспекторы.

Но на происходящее они не отреагировали, даже не сообщили начальству. Наверняка шум от бензопил и гомон огромного скопления потревоженных птиц слышны были за километры… Да уж не участвовали ли сами «охранники» в этой «акции»?» — задаётся вопросом Виталий Рябцев.

Он уверен, что причина такого варварского обращения с птицами связана с надуманной ненавистью к «рыбоедам». Мол, «они омуля ловят, а для нас — запрет?»

Но Сергей Пыжьянов изучал питание птиц в этой колонии и выяснил, что летом почти 70% рациона приходится на ротана. Это дальневосточная мелкая рыбка, случайно завезенная в дельту Селенги во второй половине 20-го века. Ротан очень сильно размножился, имеет неприятную привычку — поедает мальков. Тем самым наносит ущерб омулю, затрудняет его естественное воспроизводство.

«Рыбакам следовало бы радоваться, что появилась многочисленная птица, поедающая ротана, оказывающая значимое влияние на его численность. А значит — помогающая восстановлению селенгинского омулевого стада. Баклан охотится на массовую и легкодоступную добычу. Ловит он и омуля, идущего в Селенгу на нерест. Тем не менее обилие бакланов в 2018—2019 гг. заметного вреда этой рыбе не причиняло (а истребление ротана, возможно, перевешивало причиняемый омулю вред). Известно, что в последние три года нерест омуля на Селенге был весьма продуктивен.

Зато причиной отмеченной специалистами «демографической ямы» селенгинской популяции омуля был именно широкомасштабный браконьерский промысел, как в самой реке, так и на Селенгинском мелководье Байкала. Максимальный размах этого «промысла» здесь наблюдался в 2014—2017 годах», — пояснил Виталий Рябцев.

Он также отметил, что по факту уничтожения колонии были поданы заявления в милицию и природоохранную прокуратуру. Но и по прошествии года виновные так и не найдены.

Как сообщало ИА REGNUM, «пожиратели Байкала» не оставляют попыток покуситься на байкальских эндемиков. Несколько лет назад со стороны Росрыболовства звучали настойчивые предложения возобновить отстрел нерпы, которой якобы стало слишком много.

В феврале 2018 года отличился глава Бурятии Алексей Цыденов, предложивший регулировать численность «китайского баклана»: «Он гнездится у нас в Баргузинском заповеднике, на островах. Это не местный житель, он плодится каждый год, многие нерестовые виды, того же омуля, бьёт на мелководье. Варвар!«

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