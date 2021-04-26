Петропавловск-Камчатский, 26 апреля, 2021, 09:11 — ИА Регнум. По просьбе руководства Камчатского края «Аэрофлот» в ближайшее время изменит правила перевозки домашних животных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 апреля в правительстве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Кризис Аэрофлота

Читайте также: «Аэрофлот» высказал претензии Минтрансу по льготным билетам для ДФО

Пассажирам на рейсах «Аэрофлота» разрешат перевозить сразу трёх собак — одну в салоне и двух в багажном отделении. Такая инициатива последовала от властей Камчатки в связи с необходимостью развивать гонки на собачьих упряжках «Берингия» — участники гонок получат возможность добраться до региона со своими собаками. Гендиректор ПАО «Аэрофлот» Михаил Полубояров пообещал внести изменения в правила перевозок домашних животных.

«Мы также договорились, что для спортсменов, которые будут прибывать на официальные мероприятия, создадут специальные условия, чтобы ездовые собаки, являющиеся такими же спортсменами, могли быть перевезены нашей основной авиакомпанией с соблюдением всех требований безопасности и комфорта. Это имеет особое значение в свете планов по развитию «Берингии», привлечению к участию в гонке спортсменов со всей страны, а в перспективе — и со всего мира», — сказал губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Государственной думы РФ Федот Тумусов («Справедливая Россия») обратился с депутатским запросом к председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть вопрос об изыскании дополнительных средств для субсидирования авиабилетов для дальневосточников.