26 апреля 2021 | Время чтения 12 мин

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 19–25 апреля 2021 года стали: папа Франциск приветствовал лидеров климатического саммита; Human Rights Watch призвала создать комиссию ООН против Китая; Путин делает акценты на рост доходов россиян; Израиль до сих пор не признал геноцида армян; переход Казахстана на латиницу – плохое решение; как нормализовать диалог между Россией и Польшей.

Станислав Стремидловский, , 10:10 — REGNUM Папа Римский Франциск призвал заботиться о природе, чтобы и она заботилась о нас, передает Vatican News (Ватикан). Об этом говорится в послании, которое понтифик направил участникам международного саммита по вопросам климата. В двухдневной онлайн-встрече, организованной администрацией президента США Джо Байдена, приняли участие 40 мировых лидеров. В своем обращении папа называет саммит замечательной идеей, которая «приводит в движение всех нас, все человечество посредством своих лидеров». Апрельская встреча служит преддверием к Конференции ООН по изменению климата в Глазго, отмечает Франциск, но, что еще более конкретно, она мобилизует усилия по заботе о природе — даре, который мы обязаны хранить и поддерживать. Эта инициатива приобретает еще большее значение на фоне вызова «постпандемического» периода, который еще не завершился. Однако нужно смотреть в будущее, ибо речь идет о кризисе, из которого невозможно выйти прежними: либо мы станем лучше, либо хуже. Понтифик призвал участников саммита заботиться о чистоте и сохранности окружающей среды и пожелал мировым лидерам «успехов в этом прекрасном решении встретиться и идти вперед», заверяя их в своем духовном сопровождении.

Пресса Ватикана Иван Шилов © ИА REGNUM

Итальянский церковный историк Альберто Меллони опасается, что нынешние правила избрания пап Римских грозят катастрофой, сообщает The Tablet (Лондон, Великобритания). Меллони указывает на то, что Ватикан принял закон, который гарантирует проведение расследования в отношении епископов, обвиняемых в сокрытии преступлений священников. Это «открыло дверь для анонимных обвинений» и манипуляций. После смерти или отставки папы, когда коллегия кардиналов проводит собрание, в СМИ и социальных сетях могут появиться спонсируемые лоббистами публикации, направленные на дискредитацию неугодного им кандидата в понтифики. Наихудший сценарий, отмечает историк, это «внезапное раскрытие серьезного проступка, в результате которого новоизбранный папа выглядит непригодным для работы». По мнению Меллони, эту технологию уже пытались отработать в 2013 году, когда после избрания Франциска пошла волна сфабрикованных слухов о его причастности к военной хунте во время «Грязной войны» в Аргентине в конце 1970-х годов, когда «исчезли» тысячи людей, в том числе несколько священников. В конечном счете обвинения были признаны ложными. А сейчас группы, неудовлетворенные выбором кардиналов, могут провести кампанию против избранного папы, «найдя» иностранные деньги и загадочные переводы.

National Catholic Register (Айрондэйл, США) задается вопросом, как позиция Джеффри Сакса повлияла на отношение Святого престола к Китаю. Китайское правительство продолжает подвергаться резкой критике за его отношение к уйгурам, в то время как Ватикан хранит молчание вместе с одним из своих давних влиятельных советников, замечает издание. По его мнению, отсутствие каких-либо комментариев или реакции может быть частично обусловлено рекомендациями, которые Ватикану дают внешние советники. Один из них — профессор Джеффри Сакс, регулярно выступающий в Ватикане по вопросам устойчивого развития и климатических изменений, который долгое время был «апологетом и ревностным защитником Коммунистической партии Китая, храня при этом молчание о нарушениях прав человека». Сакс посещает Ватикан не менее двух раз в месяц, чтобы проконсультироваться с Папской академией наук и Папской академией общественных наук, где у него есть родственная душа в лице епископа Марсело Санчесе Сорондо, канцлера обеих академий. Портал также решил напомнить, что папа Франциск заявил в 2018 году, что, по его мнению, Китай лучше других реализует социальную доктрину Церкви. А профессор Сакс в своей речи в Папской академии общественных наук игнорировал нарушения прав человека в Китае и критиковал администрацию президента США Дональда Трампа.

Джеффри Сакс

Что нужно президенту-католику Джо Байдену от своего посла при Святом престоле, задается вопросом National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США). Байден захочет выбрать такого человека, который будет достаточно энергичен, чтобы изучить Римскую курию и на рабочем уровне сотрудничать с различными дикастериями, считает бывший глава управления Госдепартамента США по делам религии и глобальным вопросам Шон Кейси. Это потребует определенного времени и скрытности, прежде чем посол сможет обнародовать что-либо публично. Будущему посланнику нужно будет заниматься целым рядом вопросов. Для Кейси это: положение мигрантов и беженцев, изменение климата, улучшение отношений с мусульманским миром, Китай.

Human Rights Watch (HRW) заявила, что действия Китая в провинции Синьцзян приравниваются к преступлениям против человечности, информирует Catholic News Agency (Инглвуд, США). HRW призвала создать комиссию ООН по расследованию действий Коммунистической партии Китая в Синьцзяне. Такая комиссия может быть создана на основе резолюции, принятой Советом ООН по правам человека. В качестве альтернативы HRW предлагает, чтобы отдельные государства «рассмотрели возможность возбуждения уголовных дел в соответствии с концепцией «универсальной юрисдикции», которая признает право расследовать и преследовать в судебном порядке виновных в тяжких преступлениях, если они не были совершены на территории страны, инициировавшей расследование». HRW призвала государства ввести санкции в отношении китайских чиновников, связанных с Синьцзяном, а также наложить ограничения на продукцию из этого региона, произведенную с использованием принудительного труда.

В своем послании к нации президент России Владимир Путин делает акцент на социальные программы, пишет La Croix (Париж, Франция). Выступая перед палатами парламента и официальными лицами, глава государства, конечно, не упомянул оппозицию, тем более Алексея Навального. «Запад представляет его как врага Путина номер один, но он вовсе не угроза для нас, — сказал газете один из архитекторов кремлевской стратегии на сентябрьских выборах в законодательные органы. — Посмотрите на опросы общественного мнения или масштаб протестов: Навальный остается ничтожным субъектом!» В это время чиновники передают смысл президентского послания: приоритет на доходы россиян. Путин действительно был очень щедр. Он объявил о множестве новых грантов, включая помощь беременным женщинам, малообеспеченным семьям и детям одиноких родителей, а также выплату в размере 10 тысяч рублей (около 110 евро) семьям с детьми, посещающими школу. «Самое главное сегодня — обеспечить рост доходов граждан», — настаивал президент. С 2014 года доходы стабильно снижаются, а количество россиян за чертой бедности увеличивается.

Послание Владимира Путина Федеральному Собранию Kremlin.ru

Католик Армин Лашет, премьер-министр Северного Рейна — Вестфалии, побеждает баварского премьера Маркуса Зёдера в борьба за номинацию в будущие канцлеры Германии от ХДС/ХСС, рассказывает Katholisch.de (Бонн, Германия). В юности Лашет прислуживал в кирхе. Церковь — это не только место, где он впервые познакомился с ХДС, там он также встретил свою жену Сюзанну в детском хоре и женился на ней в возрасте 24 лет. В 1991 году Лашет стал главным редактором церковной газеты Ахенской епархии и только после 1999 года полностью переключился на политику. Как премьер-министр он поддерживает очень дружеские отношения с Церквами. Недавно на частной аудиенции он получил благословение папы Франциска, которого Лашет пригласил посетить Германию. Премьер рассматривает главу Католической церкви как движущую силу, которая способствует сплочению мирового сообщества, особенно в период кризиса с пандемией коронавируса. Во время карантинных мер Лашет отказался сам и отказывал позволить государству напрямую вмешиваться в свободу вероисповедания. Его правительство приняло к сведению тот факт, что сами общины приняли соответствующие правила, сказал премьер.

Израиль до сих пор не признал геноцида армян, рассуждает Terrasanta.net (Милан, Италия). Несмотря на определенную симпатию к Армении, еврейское государство продолжало проводить свою политику на Кавказе в духе realpolitik. Азербайджан оказался полезным Израилю в его конфронтации с Ираном, и потому Израиль поддерживает Баку. Это было заметно во время полуторамесячной войны в Нагорном Карабахе, когда Азербайджан вернул себе большую часть территорий, которые он потерял в 1990-х годах во время войны с Арменией. Баку выиграл потому, что его поддерживал близкий союзник Турция. Но и Израиль косвенно был вовлечен в конфликт, который продемонстрировал его глубокий раскол с армянами. Израиль продал Азербайджану дроны-камикадзе, а также запрещенные кассетные бомбы M095 DPICM. Проживающие в Израиле (всего около пяти тысяч человек) армяне отреагировали. Армянский патриарх в Иерусалиме Нурхан Манукян попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прекратить военные поставки азербайджанцам. История дипломатических отношений между Арменией и Израилем не является простой. Только в сентябре 2020 года Ереван открыл посольство в Тель-Авиве, а две недели спустя, когда в Нагорном Карабахе разразилась война, отозвал посла. Все это отражается на отсутствии признания Израилем факта геноцида армян, хотя евреи сами пережили Холокост. Переплетение сложное: у Армении хорошие отношения с Ираном, а Израиль считает Турцию одной из самых надежных стран в регионе. Моральный и исторический императив, который мог бы объединить израильтян и армян против угрозы геноцида, не работает — у Армении нет энергоресурсов и стратегических преимуществ.

Казахи вернутся к латинскому алфавиту и откажутся от кириллицы к 2023 году, передает AsiaNews (Рим, Италия). Однако это решение чревато резким снижением уровня грамотности в стране, а также провоцирует раскол поколений. Отказ от кириллицы влечет за собой значительное количество осложнений и противоречий, начиная с уровня образования большинства населения, в значительной степени связанного с русским языком и кириллическим алфавитом. Даже гражданам, которые сегодня используют в основном казахский язык, будет очень трудно распознать его в латинизированном варианте, который они не смогут прочитать или понять, так как правила произношения в двух алфавитах очень разные. Поэтому будущие поколения обречены читать все меньше и меньше, и только то, что разрешит публиковать политическая и финансовая элита страны. Еще одна проблема касается самой структуры казахского языка: он разговорный и слабо развит на литературном уровне. Во время пандемии коронавируса возникла проблема с формулированием научных теорий и определений на казахском языке, поэтому в конечном итоге пришлось использовать русский язык и английский. Как развивать медицину на казахском языке? Пока ответа нет. Латинизация может привести к сближению с Турцией и другими соседними странами, которые используют такую форму письма, но риск путаницы очень велик и способен привести к кризису казахской национальной идентичности. За последние 30 лет ни одна из бывших советских республик, полностью отказавшихся от русского языка и кириллицы, не получила реальных выгод от этого выбора.

Новый алфавит Akorda.kz

Политолог Кшиштоф Кавенцкий в беседе с Nasz dziennik (Варшава, Польша) усомнился в популярной теории о том, что действия России в отношении Украины преследовали цель проверить реакцию администрации президента США Джо Байдена. Российский президент прекрасно знает, что конфликт, спровоцированный «аннексией» Крыма, не оказывает серьезного влияния на двусторонние отношения Вашингтона и Москвы, отметил Кавенцкий. Для американцев Россия очень важна прежде всего из-за глобального соперничества между США и Китаем, о чем знают и Белый дом, и Кремль. Путин последовательно реализует цель российской политики: поддерживать протекторат над Украиной и Белоруссией. Отношения с Польшей могут стать ключом к переориентации политики Москвы. Нормализация диалога между Варшавой и Москвой отвечает интересам обеих стран, но прежде всего интересам стабилизации в Восточной Европе. Условием для этой нормализации является признание Россией того факта, что Польша является суверенной страной с правом проводить собственную внешнюю политику.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал представителю Ватикана о наращивании Россией войск вдоль украинской границы, информирует CREDO (Каменец-Подольский, Украина). Он позвонил секретарю Святого престола по отношениям с государствами архиепископу Полу Галлахеру. «Кулеба проинформировал собеседника о массированном наращивании Россией военного присутствия вдоль украинской границы, обострении ситуации на временно оккупированных территориях Украины и повышении интенсивности российской дезинформации, — пишет портал. — Кулеба выразил благодарность за солидарность Святого престола и лично Его Святейшества папы Франциска с Украиной и поддержку в то время, когда наше государство противостоит вооруженной агрессии России».

В отделе внешних церковных связей Московского патриархата состоялась встреча председателя ОВЦС митрополита Илариона с апостольским нунцием в России архиепископом Джованни д’Аниелло, сообщает Сибирская католическая газета (Новосибирск, Россия). В ходе беседы обсуждалось текущее состояние отношений между Русской православной церковью и Католической церковью, а также ряд актуальных вопросов двустороннего взаимодействия. Стороны подчеркнули, что 2021 год отмечен пятилетием Гаванской встречи, по случаю первой круглой даты данного исторического события к исполнению намечен целый ряд совместных проектов. Были также обсуждены планы их реализации. Во встрече приняли участие секретарь ОВЦС по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов) и советник апостольской нунциатуры монсеньор Петр Тарнавский.

Архиепископ Джованни Д’Аниелло

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; агентства Конференции католического епископата США Catholic News Service; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; журнала иезуитов США America; британского католического портала The Tablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; портала Католической церкви в Германии Katholisch.de; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; французского католического журнала Famille Chrétienne; сети азиатских католических информационных агентств UCA News; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; портала Католической церкви в Белоруссии Catholic.by; Информационный ресурс Украинской греко-католической церкви; украинского католического портала CREDO; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».