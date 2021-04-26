Джакарта, , 08:53 — REGNUM Начальник штаба ВМС Индонезии Юдо Маргоно считает, что затопление подводной лодки Nanggala-402 произошло не из-за человеческой ошибки, сообщает CNN Indonesia.

«Я считаю, что это не человеческая ошибка, а скорее естественный фактор», — заявил Юдо Маргоно в ходе пресс-конференции.

По его словам, процесс погружения судна происходил в штатном режиме. В начале погружения техника подводной лодки работала исправно.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель парламента Индонезии поддерживает предложение о продвижении по службе погибших членов экипажа подводной лодки.

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