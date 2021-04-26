Гаврилов-Ям, Ярославская область, , 08:53 — REGNUM В Ярославской области начала разрушаться дорога Гаврилов-Ям — Пружинино, которая была отремонтирована в 2020 году по национальному проекту «Безопасные и качественные автодороги». Об этом пишут жители в социальных сетях.

Трещина на дороге Yarnews.net

На фотографиях видно, что на дороге появились крупные трещины. Стоимость ремонта дороги составляла 368 миллионов рублей. Интересно и то, что эта дорога не входит в число оживлённых трасс. Она ведёт от районного центра Гаврилов-Ям к нескольким небольшим деревням и сёлам. У многих вложение в ремонт такой дороги столь большой суммы вызвало недоумение. Ведь денег нет даже на ремонт ям в областном центре с колоссальной нагрузкой на дороги.

Впрочем, один «важный» объект на дороге есть. Это песчано-гравийный карьер. Именно его региональные власти теперь и винят в том, что дорога начала разваливаться.

«В весенний период, когда перенасыщается дорожное основание, тяжеловесные транспортные средства наносят большой ущерб дорожному полотну. В связи с этим на территории региона введен запрет для передвижения транспорта, превышающего максимально допустимую массу. В данном случае наибольшие дефекты покрытия вызваны движением по автомобильной дороге большегрузного транспорта, перевозящего в больших объемах инертные материалы из карьера в районе д. Грудцино. В связи с этим будут приняты меры, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение дороги, а также рассмотрен вопрос о работе передвижного пункта весового контроля», — сообщили в департаменте дорожного хозяйства Ярославской области.

Подрядчиком работ выступало ООО «Северный поток», к работе которого и раньше были нарекания у жителей и общественников. Но в департаменте дорожного хозяйства уверены — работы были сделаны качественно.

«Ремонт автомобильной дороги выполнен согласно проектной документации и в соответствии с требованиями нормативных документов, все пробы асфальтобетона прошли проверку на качество. ГКУ ЯО «Ярдорслужба» провелогарантийное обследование автодороги, все замечания отражены в Акте обследования», — сообщили в департаменте.

Власти обещают, что подрядчик исправит дефекты по гарантии.