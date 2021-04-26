Чебоксары, , 08:51 — REGNUM В Москве здание обанкроченного АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» может перейти пермской религиозной организации. Она признана победителем, предложив на повторных торгах 92,7 млн рублей при первоначальной цене в 145 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

На торги отдельным лотом выставлялось нежилое здание в Москве по улице Одесская площадью 1 263,9 кв. метров, а также право аренды на земельный участок в 800 кв. метров. Отмечается, что земельный участок находится в муниципальной собственности, арендуется банком по договору от 17 декабря 2001 годом сроком по 17 декабря 2050 года.

В октябре 2020 года начальная цена лота составляла 145 788 223 рубля 76 копеек. На повторных торгах её стоимость начала снижаться.

23 апреля опубликована информация об итогах торгов. Согласно документу, победителем стала одна из религиозных организаций из Перми (Церковь христиан веры евангельской (пятидесятников), предложившая 92 777 000 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, лицензия у «Чувашкредитпромбанка» отозвана 7 ноября 2019 года, в феврале 2020 года банк признали банкротом. Ранее прокурор Чувашской Республики Андрей Фомин отмечал, что по факту банкротства под уголовное преследование попали девять человек.