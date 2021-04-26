Орск, Оренбургская область, , 08:51 — REGNUM В Оренбургской области проводится доследственная проверка по факту гибели беременной женщины в больнице Орска, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Радик Галимов.

По данным ведомства, ранним утром 24 апреля женщину госпитализировали с признаками аппендицита. Этим же утром орчанку прооперировали. После оперативного вмешательства женщина умерла. Известно, что пациентка находилась на 24-й неделе беременности.

Следователи изучают меддокументацию. Назначена экспертиза, чтобы установить причину смерти. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.