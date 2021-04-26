Златоуст, Челябинская область, , 08:50 — REGNUM В Златоусте Челябинской области едва не погибли трое детей, оказавшихся на дрейфующей льдине. Инцидент произошёл на городском пруду, сообщает областное управление МЧС.

Льдину с детьми шести, 12 и 13 лет унесло течением на середину водоёма. Очевидцы оперативно сообщили об этом в службу спасения. Спасатели смогли спасти детей, доставили их на берег и передали медикам.

В какой-либо медпомощи необходимости у спасённых не возникло. Под присмотром сотрудников они добрались до своих домов. А в МЧС тем временем предупреждают об опасности выхода на рыхлый весенний лёд. Прогулки по нему могут закончиться смертью.