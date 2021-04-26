Стокгольм, , 08:48 — REGNUM Военные расходы в мире в 2020 году составили почти $2 трлн, что на 2,6% выше показателей 2019 года. На первом месте находятся США — $778 млрд (+4,4% к 2019 году), Россия — на четвертом ($61,7 млрд, +2,5%). Об этом говорится в отчете Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

По словам экспертов, увеличение расходов США «отражает растущую озабоченность по поводу предполагаемых угроз со стороны России Китая.

В пятерку стран с самыми высокими военными расходами также вошли Китай ($252 млрд, +1,9%), Индия ($72,9 млрд, +2,1%) и Великобритания ($59,2 млрд, +2,9%).

Также отмечается, что почти все страны-члены Североатлантического альянса увеличили свои военные расходы, потратив на вооружение около 2 или более процентов своего ВВП.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта портал Defense News со ссылкой на доклад Индо-Тихоокеанского командования США (INDOPACOM) распространил информацию о том, что американские военные попросили выделить им дополнительно $27 млрд для «сдерживания КНР» в период с 2022 по 2027 год.

9 апреля американская администрация объявила о том, что запросила у Конгресса на оборонные нужды в 2022 финансовом году $715 для «противодействия Китаю и России».

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