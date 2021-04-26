Пекин, , 08:47 — REGNUM Следующая миссия Китая по изучению естественного спутника Земли «Чанъэ-6» должна состояться ориентировочно в 2024 году. Об этом в ходе Китайской космической конференции-2021, проходящей в Нанкине в провинции Цзянсу, сообщил главный конструктор китайской программы по изучению Луны Ху Хао, сообщается на официальном портале правительства Китая.

«Запуск космического аппарата «Чанъэ-6» планируется осуществить примерно в 2024 году, — уточнил Хао. — Параллельно ведётся работа над последующими проектами — «Чанъэ-7» и «Чанъэ-8».

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Разработчик добавил, что в настоящее время в качестве наиболее вероятного места посадки зонда «Чанъэ-6» рассматривается бассейн Южный полюс — Эйткен, являющийся крупнейшим кратером не только на Луне, но и во всей Солнечной системе. Там аппарат займется сбором проб лунного грунта.

Говоря о прогрессе и перспективах китайского проекта по исследованию Луны, Ху Хао сказал, что Национальное космическое управление выступает за строительство международной лунной исследовательской станции, содействие расширению, углублению международного сотрудничества, созданию инфраструктуры и платформы обмена для решения проблем космической науки, эффективного использования лунных ресурсов и развития местного экономического круга.

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Как сообщало ИА REGNUM, космический аппарат «Чанъэ-5» был запущен для получения данных анализа лунных образцов в ноябре 2020 года и уже в декабре успешно вернулся обратно.