Кызыл, , 08:47 — REGNUM Министр здравоохранения Тувы Артыш Сат на аппаратном совещании регионального правительства предложил вручать подарки лицам старше 60 лет, прошедшим вакцинацию от COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? – все новости»

Между тем, темпы вакцинации в регионе на минувшей неделе выросли на 4,7%. Этому способствовало открытие дополнительных пунктов вакцинации, а также работа передвижного пункта на базе мобильной станции переливания крови.

«Всего к настоящему моменту вакцинировано 32 512 человек, полный курс вакцинации прошли 12 897 человек», — отметили в минздраве.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кызыле открыли пять новых пунктов вакцинации