Ростов-на-Дону, , 08:47 — REGNUM Жительница Ростова-на-Дону стала жертвой телефонных мошенников, отдав им более 1,5 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России.

В полицию женщина обратилась после телефонного разговора с незнакомцем, представившимся сотрудником безопасности одного из банков. Мужчина убедил свою жертву перевести сбережения на другой счёт. Якобы для того, чтобы никто не смог воспользоваться этими деньгами.

Женщина с помощью банкомата выполнила все указания мошенника и лишилась не только своих сбережений, но и средств, находившихся на кредитной карте. Ущерб превысил 1 млн 500 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».