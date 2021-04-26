Лямбирский район, , 08:47 — REGNUM Арбитражный суд Мордовии удовлетворил исковое заявление зампрокурора республики о признании недействительным договора аренды объектов теплоснабжения, который был заключен между администрацией Первомайского сельского поселения Лямбирского района и ООО «Строительная инициатива» в декабре 2020 года. Компанию обязали возвратить полученные в рамках сделки объекты, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно законодательству, объекты теплоснабжения, которые имеют срок эксплуатации более пяти лет, должны передаваться в аренду исключительно по результатам торгов на право заключения концессионного соглашения. Такой механизм обеспечивает более широкие по сравнению с арендой возможности реализации инвестиционных программ по модернизации и замене морально устаревшего оборудования.

На момент заключения сделки срок эксплуатации переданных объектов значительно превышал пять лет — они начали работу в 1992 году. Таким образом, при заключении договора администрация населенного пункта нарушила права права муниципального образования и неопределенного круга лиц, в том числе инвесторов и жителей поселения.

Решение суда не вступило в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, иски о неисполнении обязательств в отношении ООО «Концессии водоснабжения» и ООО «Концессии теплоснабжения» Волгограда были поданы на прошлой неделе. «Концессиям теплоснабжения» предъявлены два иска на общую сумму 4,45 млрд рублей. Исковые требования к «Концессиям водоснабжения» составляют 1,23 млрд рублей.

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