Богота, , 08:48 — REGNUM За последние сутки в Колумбии было выявлено свыше 17,1 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 апреля сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter.

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По данным министерства, за минувшие 24 часа в стране выявили 17 190 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 2 774 464.

Также указывается, что за этот же период в Колумбии от COVID-19 скончались 465 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 71 351.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 2 588 204 человека вылечились от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Колумбии за сутки было выявлено 16 730 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.