Лос-Анджелес, США, , 08:45 — REGNUM Церемония вручения награды киноакадемии США «Оскар» состоялась в 93-й раз в Лос-Анджелесе. Трансляцию мероприятия 26 апреля вёл телеканал ABC.

Главным победителем в этом году стал кинофильм женщины-режиссёра Хлои Чжао «Земля кочевников» (Nomadland, 2020), повествующий о судьбе пожилой женщины, потерявшей работу, дом и мужа и вынужденной путешествовать по США. Фильм получил сразу три статуэтки «Оскар» как лучший фильм года, а также за лучшую режиссуру (Хлоя Чжао) и за лучшую женскую роль (Фрэнсис Макдорманд).

Фильм «Отец» (The Father) Флориана Зеллера получил награду за лучший адаптированный сценарий. Исполнитель главной мужской роли в этом фильме, актёр Энтони Хопкинс также получил «Оскара» в номинации «Лучший актёр».

Киноработа «Манк» (Mank) Дэвида Финчера получила две награды за лучшую операторскую работу и за работу художника-постановщика.

Фильм «Иуда и черный мессия» (Judas and the Black Messiah, 2021) Шаки Кинга получил две награды американской киноакадемии за лучшую актёрскую работу второго плана (Дэниэл Калуя) и за лучшую оригинальную песню.

Лучшим анимационным фильмом киноакадемики США признали мультфильм «Душа» Питера Доктера и Кемпа Паэурса. Мультфильм получил ещё одну статуэтку за лучшее музыкальное сопровождение.

Кинолента «Ма Рейни: мать блюза» (Ma Rainey's Black Bottom) Джорджа Вольфа была отмечена двумя золотыми статуэтками за лучший грим и прически и за лучшие костюмы. Две кинонаграды получил и кинофильм «Звук металла» Дариуса Мардера за звук и монтаж.

Награду получили также фильмы «Мой учитель-осьминог» Пиппы Эрлих и Джеймса Рида («Лучший документальный фильм»), «Довод» Кристофера Нолана («Лучшие визуальные эффекты», «Еще по одной» (Druk) датчанина Томаса Винтенберга («Лучший иностранный фильм»).

Читайте ранее в этом сюжете: Назван фильм-победитель главной номинации американской киноакадемии «Оскар»