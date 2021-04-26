Пенза, , 08:48 — REGNUM В Пензенской области с начала пандемии коронавируса, по информации на 26 апреля, скончались 622 человека. Зарегистрированы за сутки еще шесть летальных исходов среди заболевших, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Скончались за сутки пять женщин и один мужчина в возрасте от 66 до 86 лет. Причина смертей — коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за распространения новой коронавирусной инфекции режим повышенной готовности в Пензенской области решено продлить до конца мая.

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