Уфа, , 08:47 — REGNUM Жителя Свердловской области обвинили в изнасиловании и разбойном нападении на женщину-таксиста в Башкирии. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Сообщается, что в феврале текущего года в ночное время фигурант уголовного дела был на автовокзале в городе Белорецк. Он попросил 35-летнюю женщину, которая занималась частным извозом, довезти его до г. Учалы и сел к ней в автомобиль.

По версии следствия, во время поездки, 29-летний обвиняемый потребовал остановить машину, он стал избивать женщину, применяя холодное оружие и угрожать убийством. Следователи считают, что женщине удалось выйти из автотранспортного средства, несмотря на это фигурант уголовного дела продолжал избивать потерпевшую: женщина потеряла сознание. По версии следствия, тогда обвиняемый вывез женщину в безлюдное место и изнасиловал.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам разбоя, изнасилования и угона автомобиля.

Вскоре обвиняемый был задержан стражами порядка. Свою вину он признал. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

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