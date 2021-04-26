Чита, , 08:43 — REGNUM Ураганный ветер, бушевавший в Забайкалье весной 2021 года, до сих пор является предметом разбирательств с руководством муниципалитетов: чиновники записали в пострадавшие «лишние» объекты. Подробности 26 апреля сообщает пресс-служба краевого правительства.

Как пояснил зампред краевого правительства Сергей Гордеев, созданная комиссия объехала все 258 объектов и проверила соответствие сметных расчетов фактическим. По результатам работы выявлено, что 16 смет не соответствуют объектам, из них три сметы в Ононском районе — это объекты, не пострадавшие в результате урагана, четыре в Забайкальском и девять в Балейском районе требуют доработки.

«Отсутствие смет выявлено по 49 объектам», — отметил Сергей Гордеев. Всего по результатам проверки повреждения подтверждены у 193 объектов на общую сумму 96,7 миллиона рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, мощный штормовой ветер, бушевавший 15 марта 2021 года в Забайкальском крае, снёс десятки крыш, повредил множество строений и электропроводов. Однако в процессе подсчёта ущерба руководители муниципалитетов стали вносить в список повреждённых объектов даже те, которые пострадали не в результате шторма.

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