Москва, , 08:44 — REGNUM Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 96 лесных пожаров на общей площади 10 117 га. Об этом 26 апреля сообщает ФБУ «Авиалесохрана».

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 25.04.2021 в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 96 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 10 117 га», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что пожары были ликвидированы на территории Воронежской, Оренбургской, Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской, Кемеровской, Омской и Амурской областей, в Алтайском, Приморском, Хабаровском и Забайкальском краях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе и Еврейской автономной области.

Помимо этого, сообщается, что в настоящее время в России насчитывается 37 лесных пожаров на общей площади 4365 га, на которых ведутся работы по их активному тушению.

Кроме этого, указывается, что к тушению лесных пожаров привлечено 1795 человек, 485 единиц техники и восемь воздушных судов. На авиационном мониторинге задействовано 25 воздушных судов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие выходные в Приморье было потушено 35 природных пожаров, из них 25 — на землях лесного фонда.