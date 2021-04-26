Москва, , 08:42 — REGNUM В России с 26 апреля начинается Европейская неделя иммунизации. В 2021 году она проводится под лозунгом «Вакцины нас сближают», сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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В связи с пандемией короавируса в этом году Европейская неделя иммунизации приобретает особое значение. В первую очередь неделя посвящена информированию людей о существующих вакцинах против COVID-19.

В рамках ежегодной Европейской недели иммунизации пройдут горячие линии и будут опубликованы материалы о вакцинации в СМИ. Завершится мероприятие 2 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» оценивается в 97,6% по результатам анализа данных за четыре месяца вакцинации в России.

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