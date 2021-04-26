Санкт-Петербург, , 08:49 — REGNUM В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении рэп-исполнителя, грубо нарушившего правила дорожного движения и устроившего так называемый дрифт на улице Восстания. Также задержаны двое его приятелей, снимавших происходящее для создания видеоклипа.

Как рассказали 26 апреля в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в отношении 29-летнего «музыканта» и двух его знакомых, 32 и 33-х лет, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 267 УК РФ («Воспрепятствование движению транспортных средств»).

Напомним, опасный заезд на спортивном тюнингованном автомобиле Nissan произошел 13 апреля около восьми часов вечера. Своими действиями молодые люди перекрыли движение транспорта по неширокой улице, создав затор в центре города. Противоправные действия были пресечены сотрудником ГИБДД. Водитель и двое участников его команды, также уроженцы Карелии, были доставлены в полицию и привлечены к административной ответственности.

После процессуальной проверки следователями УМВД России по Центральному району в отношении водителя и двух «операторов» возбуждено уже уголовное дело. В ночь на 25 апреля все трое были задержаны у ночного клуба на набережной канала Грибоедова, где у них проходил концерт, и доставлены в полицию для проведения необходимых действий.

«Согласно нормам действующего законодательства молодым людям может грозить наказание вплоть до реального лишения свободы», — добавили в Главке МВД.

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