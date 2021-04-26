Кош-Агачский район, Алтай, 26 апреля 2021, 08:39 — REGNUM В Кош-Агачском районе Республики Алтай правоохранители проводят проверку по факту гибели двух местных жителей. Подробности происшествия сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.
Утром 25 апреля поступило сообщение об обнаружении перевернувшегося в реке Бар-Бургазы автомобиля ВАЗ-2121. На место выехали сотрудники полиции, которые нашли в салоне тела мужчины и женщины 1961 года рождения.
Предварительно установлено, что водитель, двигаясь из села Кокоря в направлении урочища «Байзын», решил сократить путь через реку.
«В ходе переправы произошло опрокидывание транспортного средства. В результате происшествия водитель и его супруга погибли», — отметили в ведомстве.
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