Нур-Султан, , 08:37 — REGNUM В Казахстане планируют ввести пятипроцентный обязательный пенсионный взнос для работодателей с 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты населения республики.

Министерство проводит работу по усовершенствованию концепции дальнейшей модернизации пенсионной системы Казахстана. В частности, минимальный размер гарантированной пенсии планируется увеличить с 54 до 70% от прожиточного минимума.

Минимальный стаж участия планируется уменьшить с 10 до 5 лет. В минтруде считают, что это повысит уровень пенсионного обеспечения, внедрит единый подход ко всем гражданам и усовершенствует систему минимальных гарантий.

Как сообщало ИА REGNUM, с января 2021 года в Казахстане разрешили досрочное снятие пенсионных накоплений. Эта возможность появилась только для тех вкладчиков, у которых после снятия сохранятся средства для обеспечения минимальной пенсии.

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