Лима, , 08:39 — REGNUM Тест на коронавирусную инфекцию бывшего президента перу Мартина Вискарры показал положительный результат, при этом ранее он прошел вакцинацию от COVID-19. Об этом бывший перуанский лидер 26 апреля сообщил на своей странице в соцсети Twitter.

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"Наши с супругой тесты на коронавирус дали положительный результат», — написал в своем сообщении бывший президент страны.

Также Вискарра добавил, что у него и у супруги наблюдаются симптомы нового заболевания и его семья принимает все необходимые меры изоляции. Также он призвал всех не снижать бдительность в период пандемии.

Отметим, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, на сегодняшний день в Перу выявлено за все время пандемии свыше 1,761 млн носителей коронавируса.