Джакарта, , 08:35 — REGNUM Председатель парламента Индонезии Пуан Махарани поддерживает предложение о продвижении по службе погибших членов экипажа подводной лодки, сообщает Antara.

По словам Пуан Махарани, повышение по службе станет формой уважения и признательности 53 солдатам, погибшим во время службы на судне Nanggala-402.

Помимо продвижения по службе, Пуан Махарани также попросила правительство обратить внимание на благополучие семей погибших солдат, особенно на будущее образование детей.

Пуан Махарани высоко оценила помощь дружественных стран, таких как Малайзия, Сингапур, Индия, Австралия и США, которые прислали оборудование и персонал для поиска затонувшего судна.

Парламент Индонезии также высоко оценил помощь стран, которые являются членами Организации спасения подводных лодок (ISMERLO).

Как сообщало ИА REGNUM, индонезийская подводная лодка Nanggala-402 затонула на глубине 838 метров.

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