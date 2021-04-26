Челябинск, , 08:35 — REGNUM В Челябинске два бывших сотрудника административно-хозяйственного центра Южно-Уральской железной дороги отданы под суд за мошенничество. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Следователи считают, что в августе и декабре 2020 года эти граждане похитили 75 картриджей. Сделали они это с помощью предоставления недостоверных сведений о якобы необходимости перемещения этих товарно-материальных ценностей и о выдаче пропуска на вывоз их с предприятия.

Размер ущерба превысил 840 тыс. рублей. Обвиняемые его возместили. А скоро их уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Челябинска.