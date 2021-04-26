Ярославль, , 08:35 — REGNUM Главой Карабихского сельского поселения Ярославского района Ярославской области избран депутат местного совета Дмитрий Шибаев, выдвинутый «Единой Россией». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт избирательной комиссии региона.

Выборы ЦИК.рф

По предварительным данным, за Шибаева проголосовали 52,37% избирателей. Второй место заняла представитель «Справедливой России» Светлана Хвостова с результатом 29,14%. На третьем месте выдвиженец КПРФ Андрей Брой с результатом 10,21%. Представитель ЛДПР Андрей Белов получил чуть более 1% голосов.

Явка ны выборах составила около 20% — действительными были признаны 627 бюллетеней. Как ранее сообщало ИА REGNUM, досрочные выборы были назначены из-за перехода прежнего главы Андрея Шатского на работу руководителем Ростовского района.

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