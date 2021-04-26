Космодром Восточный, , 08:34 — REGNUM Стартовой готовности лунной станции «Луна-25» необходимо достичь к сентябрю 2021 года, заявил 26 апреля глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин во время пресс-конференции на космодроме Восточный.

По его словам, каких-либо сбоев в процессе подготовки к пуску аппарата миссии нет.

«Мы должны достичь к сентябрю стартовую готовность с тем, чтобы попасть в пусковое окно, которое у нас открывается 1 октября и будет действовать до 30 октября», — сказал Рогозин, уточнив, что это исторически важное событие для всей отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM, «Луна-25» станет первой российской лунной миссией в послесоветский период. Орбитальная часть зонда будет использоваться для дистанционных исследований, а спускаемый аппарат совершит посадку в районе южного полюса Луны.

Миссия позволит изучить состав лунного грунта, а также выбрать подходящие площадки для посадки следующих миссий. Запуск «Луны-25» запланирован на осень 2021 года.

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