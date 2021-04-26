Владивосток, , 08:49 — REGNUM В Приморье началось завершение отопительного сезона — 26 апреля 44 котельные остановлены, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Завершился отопительный сезон в Октябрьском, Хорольском муниципальных и Большекаменском городском округе. На этих территориях среднесуточная температура наружного воздуха сохранялась выше +8 градусов в течение пяти дней.

27 апреля отключат котельные в Партизанске, 30 мая — в Хасанском муниципальном районе и Находкинском городском округе.

На остальных территориях прекращение теплоснабжения будет произведено после издания соответствующих распоряжений глав муниципальных образований при установке среднесуточной температуры наружного воздуха выше +8 градусов в течении пяти дней.

Сразу после окончания отопительного периода «Примтеплоэнерго» приступит к подготовке к следующему осенне-зимнему сезону.

Как сообщало ИА REGNUM, климатическая норма, которая необходима для завершения отопительного сезона в Новосибирске, ещё не соблюдена.