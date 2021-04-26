Сеул, , 08:41 — REGNUM Министр обороны Южной Кореи Со Ук направил письмо индонезийскому коллеге Прабово Субианто, в котором выразил соболезнования в связи с гибелью членов экипажа подлодки Nanggala. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на официальный аккаунт южнокорейского министерства обороны в Facebook.

Согласно сообщению, в письме представитель Южной Кореи выразил глубокие соболезнования семьям членов экипажа, подчеркнув, что Южная Корея готова оказать активную поддержку в случае необходимости.

Напомним, что подлодка ВМС Индонезии Nanggala перестала выходить на связь 21 апреля, во время учений у берегов острова Бали. На борту находились как минимум 53 человека. А 25 апреля военные сообщили об обнаружении субмарины с погибшими членами экипажа.

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