Ижевск, , 08:32 — REGNUM В Ижевске обшивка балкона частично обрушилась на двух девушек. По данному факту прокуратура Ленинского района города проводит проверку, сообщает пресс-служа республиканского надзорного ведомства.

Уточняется, что инцидент произошел около дома по улице Клубной, 44. Обрушилась обшивка одного из балконов квартир на четвертом этаже здания. Девушки в момент падения конструкций находились на крыльце жилого дома.

По данным прокуратуры, они не пострадали.

В ходе проверки планируется выяснить условия и причины происшествия, а также соблюдение управляющей организацией ООО «УК «ЖРП — Мастер» законодательства о содержании общедомового имущества.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке днём 12 февраля текущего года с шестого этажа на одном из жилых домов обрушился балкон. По счастливой случайности, никто из жителей не пострадал, также не были повреждены припаркованные около дома автомобили.

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