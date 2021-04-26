Луганск, , 08:33 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования пять раз нарушили режим прекращения огня в ЛНР. Об этом сообщили 26 апреля в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, украинские формирования открыли огонь в направлении населённых пунктов Калиновка, Калиново, Золотое-5 и Молодёжное.

ВСУ выпустили десять мин калибра 120 мм, применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ.

«Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется», — добавили в представительстве.

Как сообщила пресс-служба Народной милиции ЛНР, ранее в зоне соприкосновения было обнаружено крупное скопление техники ВСУ, размещённой в населённых пунктах на временно подконтрольной Украине части Донбасса.

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