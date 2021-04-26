Токио, , 08:32 — REGNUM Аукцион BH Auction в Японии выставил на торги редкую модель Nissan Skyline GT-R в кузове R34 в особой версии V-Spec II Nür. Об этом сообщается на сайте компании.

В общей сложности было выпущено 718 таких моделей. Модификация Nür была изготовлена в честь немецкого автодрома Нюрбургринг.

Собрано авто на основе продвинутых комплектаций автомобилей V-Spec II и M-Spec. Автопроизводитель оснастил Skyline GT-R R34 V-Spec II Nür улучшенной подвеской, стильным аэродинамическим обвесом, габаритным антикрылом и модернизированной системой привода 4×4.

Максимальная скорость выставленного на продажу экземпляра автомобиля равна 300 км/ч.

В движение модель приводит двигатель N1 — более мощная версия мотора RB26.

Ожидается, что конечная стоимость машины превысить 500 тыс. долларов (около 37,4 млн рублей).

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