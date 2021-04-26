Нукуалофа, , 08:31 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Тихом океане у берегов Королевства Тонга. Об этом 26 апреля сообщает Геологическая служба США (USGS).

Отмечается, что эпицентр землетрясения располагался на расстоянии 2020 км в юго-западном направлении от города Нукуалофа, который является столицей Тонга и в котором проживает около 244 тыс. человек. Очаг землетрясения находился на глубине 234 км.

При этом данных о пострадавших и разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что подземные толчки магнитудой 5,3 зафиксировали сейсмологи на территории Перу.