Москва, , 08:29 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что у России есть свой ген демократии, напомнив, что демократия — это процедуры, нормы и правила.

«Западным «доброжелателям» покоя не дает тревога за судьбу демократии в России. Успокойтесь! У нашей страны есть свой ген демократии. Вживлять чужой не нужно. Да и никому мы это не позволим», — отметил Володин в ТГ-канале.

Спикер Госдумы предлагает исходить из определения одного из самых известных теоретиков современного демократии Адама Пшеворского: демократия — это процедуры, нормы и правила.

«Демократия — это не покричать на площади и не побузить на улице, как видится некоторым. Это реализация прав граждан — участвовать в выборах, влиять на решения органов власти, свободно выражать свои взгляды, состоять в любой из зарегистрированных политических партий», — отметил парламентарий.

В России единый день голосования пройдет в сентябре.

«От нашей политической культуры и зрелости, ответственного поведения кандидатов и партий зависят их чистота, конкурентность, открытость. И в итоге — легитимность», — подчеркнул спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Володин призывал перейти от политической демагогии к содержательной работе.

Читайте также: Володин дал оценку «умному голосованию» и предложил альтернативу