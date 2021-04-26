Благовещенск, , 08:29 — REGNUM Арбитраж Амурской области отказал АО «Авиакомпания «Аврора» во взыскании почти 11 млн рублей с ГУП «Аэропорт Благовещенск». Решение суда может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой арбитражный апелляционный суд, передаёт ИА REGNUM.

Истец требовал взыскать 10 908 761,65 рубля процентов «в соответствии со статьей 317.1 Гражданского кодекса РФ», которые начислены за период с 8 февраля 2018 года по 29 декабря 2020 года. В основе иска лежал вердикт суда от января 2020 года, по которому с ГУП было взыскано 60,3 млн рублей неосновательного обогащения. Истец заявил, что в свет этого он имеет «право на взыскание с ГУП «Аэропорт Благовещенск» процентов» за пользование деньгами.

Первоначальный иск базировался на договоре об обеспечении возможности работы аэропорта Благовещенск в качестве запасного аэродрома, в котором авиакомпания была заказчиком, а аэропорт — исполнителем. Стоимость услуг оценивалась в 6,4 млн рублей в месяц. Позднее УФАС по Амурской области признало «действия предприятия, выразившиеся в установлении платы за предоставление возможности использования аэродрома г. Благовещенска в качестве запасного» нарушающими нормы антимонопольного законодательства. Авиакомпания взыскала уплаченные средства, а отдельным иском попыталась взыскать и проценты по ним, но суд второе требование отклонил.

Напомним, в 2021 году на базе «Авроры» была создана единая дальневосточная авиакомпания. Этому предшествовала продажа пакета её акций, ранее принадлежавшего «Аэрофлоту». 51% акций был передан за один рубль корпорации развития Сахалинской области.