Назаровский р-н, , 08:28 — REGNUM В Назаровском районе Красноярского края мужчина задержан по подозрению в убийстве супруги. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 апреля в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

В отношении 31-летнего ранее судимого мужчина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

По предварительной версии следствия, вечером 23 апреля подозреваемый пришёл в магазин, в котором работала его жена, и начал выяснять с ней отношения. В какой-то момент он ранил женщину ножом. От полученного ранения она скончалась. Очевидцем произошедшего стала коллега убитой.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Подозреваемый арестован. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Перми вынесен приговор в отношении 22-летнего местного жителя, который признан виновным в убийстве младенца.

Читайте также: Пермяк получил 18 лет за убийство грудного ребёнка