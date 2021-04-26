Екатеринбург, , 08:28 — REGNUM В Екатеринбурге аэропорт «Кольцово» подвергнут штрафу за отсутствие необходимого количества бактерицидных облучателей воздуха. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, в помещениях с постоянным пребыванием сотрудников и пассажиров не целиком выполнялись требования, связанные с эпидемиологической безопасностью. Это было установлено в ходе проверки.

Суд оштрафовал аэропорт на 100 тыс. рублей. К настоящему времени нарушения устранены, добавили в прокуратуре.