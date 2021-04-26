Ханты-Мансийск, , 08:27 — REGNUM Правительство Югры планирует разместить гособлигации на 10 млрд рублей. Утверждены условия эмиссии и обращения займа для регистрации в Министерстве финансов РФ, сообщается на сайте региональных органов власти.

Номинальная стоимость одной облигации составляет одну тысячу рублей. Срок обращения облигаций планируется от 5 до 10 лет.

Напомним, правительство ХМАО внедрило облигационные займы для покрытия дефицита бюджета в 2014 году. Первый выпуск составил 14 млрд рублей со сроком обращения пять лет со ставкой годовых 11,4%. Объём выпуска в 2016 году составил шесть миллиардов рублей со ставкой 9,15%, в 2017 году — семь миллиардов рублей со ставкой 7,6% годовых.

На сегодня государственный долг ХМАО в ценных бумагах автономного округа составляет 11,2 млрд рублей. С выпуском новых облигаций он увеличится почти вдвое.