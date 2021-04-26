Баргузинский район, Бурятия, , 08:26 — REGNUM В Бурятии зарегистрирован первый случай гибели ребёнка на воде в 2021 году. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, в Баргузинском районе утонул 6-летний мальчик.

Как отмечается, сообщение об исчезновении ребёнка вблизи посёлка Юбилейный поступило 24 апреля. Были организованы поиски, в ходе которых в реке Ина на следующий день было найдено тело погибшего. Предположительно, он провалился под лёд и утонул.

В настоящее время на месте проводятся следственные мероприятия, а также устанавливается причина смерти ребёнка.

В связи с этим спасатели призвали жителей не оставлять детей без присмотра. В ведомстве напоминают, что лёд на водоёмах республики начал активно таять, и выход на него крайне опасен.