Ростов-на-Дону, , 08:25 — REGNUM Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин остался недоволен игрой своих подопечных с тульским «Арсеналом», несмотря на победу. Об этом он сообщил на послематчевой пресс-конференции.

«Игра как раз не порадовала. Когда проигрывали в трёх предыдущих матчах, она была лучше, но не был удовлетворен результатом. Сегодня всё наоборот», — сказал наставник, отметив, что недоволен абсолютно всем.

Карпин также отметил, что задача до конца сезона — не расслабляться и выигрывать в каждом матче, не обращая внимание на турнирное положение.

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