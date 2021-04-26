Усть-Илимск, Иркутская область, , 08:25 — REGNUM Визит губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в больницу Усть-Илимска начался с неприятного инцидента. Как сообщает сам глава Приангарья на своей странице в Instagram, когда он с сопровождающими зашёл в лифт медучреждения, чтобы доехать на этаж, на котором их встречали врачи, подъёмное устройство остановилось, лифт застрял.

Глава Иркутской области Игорь Кобзев в больнице Усть-Илимска Цитата из Instagram губернатора Приангарья Игоря Кобзева

«Хорошо, что это произошло не когда внутри находились пациенты! Это тревожный сигнал. Дал поручение», — пояснил Игорь Кобзев.

https://www.instagram.com/p/COC87jQpmYn/

Напомним, в 2016 году во время посещения Качугской районной больницы под прогнивший пол провалился депутат Законодательного собрания региона Николай Труфанов.