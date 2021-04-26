Новосибирск, , 08:25 — REGNUM Новосибирские авиареставраторы создали копию истребителя ЛаГГ-3 в полную величину. Был воссоздан не только внешний вид, но и оборудование кабины.

«Лакированный борт, стремительный профиль; ЛаГГ-3: по фамилиям конструкторов — Лавочкин, Горбунов, Гудков. Истребитель начала Великой Отечественной — их строили и в Новосибирске», — сообщают «Новосибирские новости».

Облик машины восстанавливали по ремонтному руководству и старым фотографиям, потом полгода труда в цехах. Все поверхности для управления — рули высоты, направления и элероны — сделаны подвижными. Из оригинального тут ещё и двигатель с настоящего ЛаГГ-3, погибшего в Великую Отечественную войну.

Копию самолёта отправили в музей в Верхнюю Пышму.