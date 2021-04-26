Уфа, , 08:35 — REGNUM Государственное собрание Башкирии заинтересовалось практикой применения закона, регламентирующего работу эвакуаторов и штрафстоянок в республике. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Сообщается, что депутаты получают жалобы от граждан на перекосы в данной сфере. В связи с этим было решено провести круглый стол на котором будет рассмотрено, насколько эффективен в регионе закон «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, возврата, а также оплаты стоимости перемещения и хранения транспортных средств в Республике Башкортостан». Также на круглом столе будут обсуждаться проблемы его применения.

«Мы пригласили к разговору руководство Управления ГИБДД МВД по Башкортостану, Минтранса республики, администраций Уфы, Стерлитамака, Нефтекамска и Октябрьского. Планируем «выйти в поле» — посмотрим, как происходит эвакуация на улицах Уфы и как работает спецстоянка», — заявил председатель госсобрания республики Константин Толкачев.

Он также добавил, что местные жители жалуются депутатам на то, что на некоторых территориях эвакуаторы «буквально «рыбачат» и зарабатывают на неудобствах».

«Особенно много жалоб на слишком ретивую работу эвакуаторов вблизи больниц и детских садов. Перемещение на штрафстоянку должно быть крайней мерой для поддержания порядка на дорогах, а не источником легкого заработка», — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии установили штрафы за продажу детям энергетиков.