Москва, , 08:23 — REGNUM Доход от 50 тыс. до 80 тыс. рублей в месяц считают необходимым для достойной жизни 38% российских граждан. Таковы результаты опроса, о которых сообщает 26 апреля РИА Новости.

Менее 50 тыс. рублей считают достаточным доходом 11% опрошенных. Для 28% респондентов нормальный доход составляет от 80 тыс. до 120 тыс. рублей в месяц, 15% предпочли бы зарабатывать 120−200 тыс. рублей, а 9% — более 200 тыс. рублей.

При этом 70% граждан имеют в настоящее время одно постоянное место работы. Больше одной работы у 8% опрошенных.

Не довольны своим текущим доходом 75% респондентов, а довольны — 11%. Подрабатывать готовы 70% опрошенных, уже ищут дополнительный заработок 10% респондентов. При этом ещё 10% в подработках не нуждаются, а 10% искать их не хотят, так как слишком много сил отдают основной работе.

Опрос проводил банк «Открытие» с 19 по 23 апреля. Исследование охватило репрезентативную выборку — 1 тыс. человек в возрасте от 18 до 65 лет. Все они проживают в городах с населением более 100 тыс. человек.

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