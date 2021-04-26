Тбилиси, , 08:26 — REGNUM Готовящийся в парламенте Грузии законопроект об амнистии по делу о беспорядках, проходивших в июне 2019 года в Тбилиси, не коснется правонарушений, предусмотренных Конвенцией по правам человека. Об этом, как передаёт «Общественное телевидение», 25 апреля заявил журналистам глава парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили.

«Конечно, наша позиция в этом случае однозначно заключается в том, что будет прописана конвенционная оговорка, — сказал Оханашвили. — Речь идет о пытках, бесчеловечном или унижающем достоинство обращении».

Он подчеркнул, что это будет одинаково относиться и к политикам, и к сотрудникам полиции.

Напомним, в организации беспорядков 2019 года обвиняют председателя оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Нику Мелию. После его отказа вносить залог, назначенный судом, лидера ЕНД арестовали, но в оппозиции его стали называть «политзаключенным».

В ходе переговоров лидеры правящей партии «Грузинская мечта» и части оппозиционных партий 19 апреля подписали соглашение о выходе из политического кризиса, по которому власти должны провести амнистию. Мелия и члены его партии выступили против амнистии, так как под неё могут попасть сотрудники полиции, которые жёстко разогнали участников беспорядков.

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