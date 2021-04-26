Владивосток, , 08:24 — REGNUM Амурский тигр, который пришел в Приморский край с территории Китая по берегу озера Ханка и которого попытались прогнать местные жители, уже отловлен специалистами. Об этом 26 апреля сообщает пресс-служба Центра «Амурский тигр».

«Из Китая в Россию, в районе села Турий Рог на северо-западном берегу озера Ханка, зашел тигр. Хорошо провел время и спустя какое-то время пошел обратно в Поднебесную. Да вот незадача: попал на обратном пути в незнакомый ландшафт и заплутал среди фермерских участков. Выход сразу не нашел и попал на глаза людям. Последние повели себя, мягко говоря, не совсем правильно: пытались прогнать тигра, гоняясь за ним на автомобиле, чем только провоцировали животное на агрессию», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что несмотря на такое провокационное для животного поведение людей, тигр не стал проявлять агрессию и потому обошлось без жертв. При этом хищник из семейства кошачьих в ходе погони за ним немного «помял» один из автомобилей и сбил с ног женщину, опрометчиво пытавшуюся преградить ему путь.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля стало известно, что Совфед РФ одобрил закон о запрете изымать домашних животных за долги.