Москва, , 08:20 — REGNUM Торги по нефти 23 апреля закрылись ростом. Рост цен на нефть сдерживается скачком случаев заражения коронавирусом, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Цена на нефть марки Brent повысилась на 0,76%, до $66,05 за баррель. Поддержку нефтяному рынку оказали сообщения, что Италия, Греция и Франция готовятся ослабить карантинные ограничения.

Согласно данным Baker Hughes, количество буровых нефтяных вышек в США на прошлой неделе снизилось на одну единицу, до 343 штук. Общее количество нефтегазовых вышек тоже сократилось на одну единицу, до 438 шт.

Сегодня, 26 апреля, на торгах в Азии стоит 65,79 (-0,39%). Рост котировок сдерживался резким скачком случаев заражения COVID-19 в азиатских странах.

ША, Германия, Франция обещали предоставить Индии средства для борьбы с коронавирусом.

Слабость доллара поддерживает покупателей. Им нужно как можно быстрее вернуться к уровню $67,50, чтобы на нем аккумулировать силы для скачка до психологического уровня $70 за баррель.

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